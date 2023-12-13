Нерухомість у спадок: субсидію нададуть, але є нюанси

Якщо пенсіонер, який отримує субсидію на сплату за послуг ЖКГ, отримав нерухомість у спадок, то виплати йому можуть зеберегти. Втім, за кількох умов.

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У Пенсійному фонді України відповіли на запитання пенсіонера, який отримує пенсію за віком, має квартиру, а восени отримав у спадщину квартиру і будинок, які оформив на себе. Чоловік цікавився, чи може він й надалі розраховувати на субсидію.

«За зазначених обставин ви маєте право на субсидію, оскільки отримуєте пенсію за віком (на отримувачів пенсії за вислугу років, з інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника ця норма не поширюється) та крім житла, отриманого в спадщину, маєте лише одне житлове приміщення», — зазначили в ПФУ.

Втім, право на субсидію зберігається за умови, що жодне із житлових приміщень, яке перебуває у власності (у тому числі, на яке оформлено право на спадщину), не здається в оренду, що підтверджується актом обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

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Раніше у ПФУ називали умови продовження виплати субсидії на комуналку за умови придбання нерухомості.

Фото Pixabay

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