Наразі субсидію можна оформити утричі швидше, ніж раніше: як це зробити
В «Дії», де анонсували запуск сервісу для ФОПів є-Підприємець, проводять бета-тестування послуги з надання субсидії на комуналку у пришвидшеному режимі.
«Долучаєтеся до бета-тесту — допомагаєте команді „Дії“ вдосконалити сервіс. Перевірте, як працює оновлена форма подання заяви про субсидію. Спойлер: це можна зробити за 7 кроків, а не за 21, як раніше», — стверджують в «Дії».
Взяти участь у тестуванні можуть люди, у яких є
- картка платника податків (РНОКПП) в «Дії»;
- підстави для отримання субсидії;
- які не отримували субсидію раніше.
«Субсидію призначають людям, дохід яких не дає змоги самостійно платити за житлово-комунальні послуги», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що днями уряд підтримав оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон у «Дії».
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