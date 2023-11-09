37.15 / 37.70 39.69 / 40.43
Київ: +6
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Наразі субсидію можна оформити утричі швидше, ніж раніше: як це зробити

11:04 9 листопада 2023
Жінка зі смартфоном

В «Дії», де анонсували запуск сервісу для ФОПів є-Підприємець, проводять бета-тестування послуги з надання субсидії на комуналку у пришвидшеному режимі.

«Долучаєтеся до бета-тесту — допомагаєте команді „Дії“ вдосконалити сервіс. Перевірте, як працює оновлена форма подання заяви про субсидію. Спойлер: це можна зробити за 7 кроків, а не за 21, як раніше», — стверджують в «Дії».

Взяти участь у тестуванні можуть люди, у яких є

  • картка платника податків (РНОКПП) в «Дії»;
  • підстави для отримання субсидії;
  • які не отримували субсидію раніше.

«Субсидію призначають людям, дохід яких не дає змоги самостійно платити за житлово-комунальні послуги», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що днями уряд підтримав оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон у «Дії».

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
30

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

людина

З машини не виходьте, документів не віддавайте: що робити, коли авто зупинили військові і намагаються вручити повістку

Пастуший пиріг

Пастуший пиріг від переможця «МайстерШефа» — картопляна запіканка, «яка нікого не залишить байдужим»

бутерброд з авокадо

Дуже смачний та корисний бутерброд: скуштуйте — не пошкодуєте

Пенсії в Україні

Частині українців зменшать пенсії у 2024 році: кому та чому

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту