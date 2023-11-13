У ПФУ пояснили, у якому разі призначать субсидію після продажу житла

В Україні через погіршення економічної ситуації багато домогосподарств отримують житлові субсидії. В Пенсійному фонді України розповіли, що отримати субсидію можливо, навіть, після продажу житла.

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«Житлову субсидію можуть призначити за умови документального підтвердження, що нове житло було придбане протягом шести місяців після продажу іншої квартири (будинку), і це єдине житлове приміщення у власності особи. При цьому доходи від такого продажу не враховуються у сукупний дохід домогосподарства (п. 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848)», — йдеться у повідомленні.

В Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснили, що відповідно до п. 14 Постанови КМУ № 848 від 21.10.1995 р. субсидія не призначається, якщо будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства протягом 12 місяців перед призначенням житлової субсидії здійснив операцію на суму, яка перевищила 50,0 тис. грн, а саме купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), іншого нерухомого майна, транспортного засобу (механізму) і т. д.

«Водночас житлові субсидії призначаються, у разі купівлі квартири (будинку) протягом шести місяців після продажу іншої квартири (будинку), що були єдиним житловим приміщенням у власності особи, на підставі підтвердних документів, і доходи від такого продажу не враховуються у сукупний дохід домогосподарства», — йдеться у повідомленні.

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