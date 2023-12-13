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«Холостяк» та «Холостячка» будуть: Григорій Решетнік назвав дату

15:30 13 грудня 2023
Григорій Решетнік

Популярний український шоумен Григорій Решетнік, який був ведучим скандального весілля львівського експрокурора, став ведучим нового романтичного шоу «Він вона шоу». Але прем’єра проєкту про стосунки не викликала захвату у шанувальників Григорія. На своїй сторінці у соціальній мережі ведучий натрапив на велику кількість негативних коментарів, в яких глядачі писали про недоречність подібних проєктів у той час, коли йде війна і багато українських чоловіків захищають Україну.

«Зовсім не сподобалось, — поділилися враженнями у мережі. — Коли твоя дорога людина на фронті ти живеш від дзвінка до дзвінка і всередині все труситься від тривоги. Про який секс можна говорити. Ваше шоу обурило до глибини душі».

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«Соромно, дуже соромно, — написали у коментарях. — Та боляче, що так відбувається».

Григорій Решетнік, коментуючи дописи своїх шанувальників зауважив, що гості програми допомагають ЗСУ і залишаються в Україні.

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Багатьох дописувачів цікавило, чи відновляться проєкти «Холостяк» та «Холостячка», постійним ведучим яких був Решетнік. Нагадаємо, останній, 12-й, сезон «Холостяка» був відзнятий ще до війни.

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«А що „Холостяк“ і „Холостячка“ більше не буде?» — засмутилися у коментарях.

«Буде 2024», — написав Григорій, потішивши всіх шанувальників цих романтичних шоу.

«ФАКТИ» писали, що Олена Кравець після скандалу з фінансуванням, оголосила про закриття свого шоу.

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