«Це дно!»: мережа шокована вчинком Григорія Решетніка

Постійний ведучий телепроєкту «Холостяк» Григорій Решетнік нарвався на обурення своїх шанувальників у соціальній мережі. Саме Григорій став ведучим «бенкету під час чуми» — весілля львівського експрокурора, на якому два дні гуляло 500 гостей. Після повернення зі Львова, Григорій написав пост, в якому спробував виправдатися.

«Люблю свою роботу, колеги та шанувальники вважають мене професіоналом, рідні люблять, друзі захоплюються, працюю та заробляю чесно, сплачую податки, допомагаю людям, захисникам і захисницям, увесь час живу в Україні… - написав Григорій. — З повагою ставлюся до себе, своїх здобутків. Відповідальний перед своєю популярністю».

Але шанувальники ведучого не сприйняли цей допис, зауваживши, що не мають причин сумніватися у професійних якостях Решетніка. А от щодо моральних мають сумніви.

«Аморально брати участь у такій події під час війни», — вважає дописувач.

«Бо „одна Україна вся гуляє на весіллі“, а інша захищає ту, що гуляє (((може, прийшов час хлопців міняти?» — запропонували у мережі.

Дописувачів обурило, що під час гучного весілля, на якому виступали Оля Полякова, Олександр Пономарьов та Дзідзьо, на фронті гинуть справжні герої.

«А ще 7.10 загинув ВОЇН, коли ви там розважались, ось ВІН — ВЕЛИКА ЛЮДИНА, хоча вам важко зрозуміти, надто різні у вас з людьми цінності!» — написали у мережі.

«Вести помпезне весілля, коли неясно, на які шиши в нас живуть колишні прокурори, — це дно, — вважає дописувач. — Окей, ви скажете, що я не знав, — а совість не гризе?»

Натомість кількість тих, хто став на захист Григорія, була дуже малою. Сам ведучий вирішив не відповідати на коментарі.

Раніше Григорій Решетнік показав, як сини реагують на повітряну тривогу.

1444

Читайте нас у Facebook та Instagram