4 мільйони євро на охорону здоров’я для українців: хто саме претендує на допомогу

Європейська комісія розпочала проєкт, що фінансується програмою EU4Health, на суму 4 мільйони євро, спрямований на покращення доступу до охорони здоров'я для українських біженців та переміщених осіб, які користуються тимчасовим захистом у Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщині, Латвії, Литві, Молдові, Польщі, Румунії, Словаччині та Естонії, повідомляє euneighbourseast.eu.

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Проєкт підтримується ЄС спільно з Міжнародною організацією з міграції та Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Він триватиме 24 місяці та спрямований на посилення спроможності національних систем охорони здоров'я впоратися з напливом людей, які рятуються від війни в Україні. Й також на покращення доступу пацієнтів до національних систем охорони здоров'я в період тимчасового захисту.

«Майже 5 мільйонів біженців з України були зареєстровані для отримання тимчасового захисту в ЄС і мають право на медичну допомогу та догляд, — заявила єврокомісар з питань охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів Стелла Кіріакідес. — Оскільки дедалі більше людей, які рятуються від війни, продовжують прибувати до ЄС, ми повинні забезпечити, щоб системи охорони здоров'я в державах-членах і країнах, найближчих до України, мали можливість надавати медичну допомогу тим, хто її потребує».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Ірландії планують зобов’язати українських біженців платити за своє житло та змінити їхні соціальні виплати. Про це заявив прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар.

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