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Зустрічатися з чиновниками не потрібно: Німеччина продовжила захист для українців

18:39 24 листопада 2023
люди

Всупереч заявам деяких політиків, Німеччина продовжила тимчасовий захист біженців з України.

Дозволи на проживання для українців автоматично діятимуть до 4 березня 2025 року, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Німеччини.

Федеральна рада схвалила відповідну постанову 24 листопада 2023 року. Українські біженці не повинні подавати заяву на продовження свого статусу проживання і їм не треба буде зустрічатися з імміграційними органами. Підставою для подальшого продовження тимчасового захисту є рішення країн ЄС наприкінці вересня 2023 року.

«Усі, хто був змушений тікати від війни, залишаться в безпеці з нами та матимуть доступ до освіти та ринку праці. Ми продовжили термін статусу захисту біженців України. Дозволи на проживання автоматично діють до 4 березня 2025 року, без необхідності біженцям з України знову відвідувати імміграційну службу», — заявила Федеральна міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер.

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Вона додала, що влада Німеччини продовжить захищати життя багатьох українців та тісно підтримувати Україну.

Автоматичне продовження статусу зекономить близько 10 млн євро коштів державної адміністрації.

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Повідомляється, що зараз у Німеччині проживає близько 1,1 млн людей, які в’їхали до країни з 24 лютого 2022 року у зв’язку з російською агресією проти України. З них близько 350 тисяч — діти та молодь віком до 18 років. Близько двох третіх дорослих біженців — жінки.

Нагадаємо, в Ірландії уряд сподівається запровадити заходи до кінця цього року, щоб зобов'язати українських біженців платити за своє житло, а також змінити їхні соціальні виплати.

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