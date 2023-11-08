Уряд сподівається запровадити заходи до кінця цього року, щоб зобов'язати українських біженців платити за своє житло і змінити їхні соціальні виплати, заявив прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар. Деталі ще мають бути узгоджені, і будь-які зміни у соціальній допомозі потребуватимуть законодавчого врегулювання, але обидва заходи будуть запроваджені одночасно, пише The Irish Times.

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«Українцям тут, як і раніше, будуть раді. Жоден українець, який приїжджає до Ірландії, не буде відкинутий, цього не станеться. Однак ситуація, яку ми маємо на даний момент, полягає в тому, що їхня кількість була дуже великою. Це чинить величезний тиск на розміщення, — сказав він. — Нам потрібно вжити заходів, які сповільнять приплив мігрантів, щоб у нас було більше часу на вирішення житлових та інших питань. І в цьому контексті для нас є сенс подивитися на те, що роблять інші західноєвропейські країни, і побачити, що наша пропозиція є чимось подібним до цього. Тобто інші країни не пропонують, наприклад, необмежену кількість безкоштовного державного житла».

За словами Варадкара, близько 30 відсотків з 500−800 українців, які прибувають до Ірландії щотижня, перед тим, як переїхати до Ірландії, просили тимчасового захисту в іншій європейській країні.

Близько 14 000 українських біженців вже працюють, але уряд розглядає можливість внесення змін до системи соціального забезпечення, щоб заохотити більше людей до працевлаштування.

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«Ми не можемо заплющувати очі на те, що у нас є дефіцит житла. Зараз ми перебуваємо в ситуації, коли ми розміщуємо людей у наметах і в опалювальних вагончиках, — сказав Лео Варадкар. — Я пам'ятаю, як під час моєї першої каденції на посаді прем'єр-міністра, коли була дуже сильна кампанія за припинення прямого забезпечення, яку я підтримую, я сказав: «Подивіться на Європу і подивіться, яка альтернатива є прямому забезпеченню — це намети і контейнери. І саме на цьому етапі ми зараз перебуваємо в Ірландії, де за останні два роки ми розмістили більше 100 000 людей. У нас немає житла, ми використовуємо намети, ми використовуємо контейнери. Це не та ситуація, в якій ми хочемо бути. Але якщо ми зможемо сповільнити кількість людей, які прибувають, то у нас є шанс вийти з цієї ситуації».

Раніше повідомлялося, що в уряді Ірландії почали обговорювати зменшення соціальної підтримки українців. Розмір допомоги порівнюють із аналогічними виплатами в інших європейських країнах.

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