Наріжте цибулю: домашні засоби, які зупиняють сильний кашель

Кашель — це насправді добре. За даними клініки Майо, це спосіб вашого організму очистити дихальні шляхи у відповідь на подразник. Але кашель також може не давати вам спати всю ніч і робити вас нещасними, а іноді здається, що він ніколи не пройде. Є кілька природних і домашніх засобів від нього, які довели свою ефективність, каже Стівен Рассел, доктор медичних наук, лікар з медичного факультету Університету Алабами в Бірмінгемі та експерт з інфекцій верхніх дихальних шляхів, пише Everyday Health.

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Якщо вам подобається смак меду, вам пощастило. Гарячі напої з медом можуть заспокоювати і лікувати кашель на короткий час.

Використовуйте звичайну гарячу воду або улюблений гарячий чай, додайте мед і лимон за смаком (лимон просто для аромату). Мед прямо з ложки — ще один недорогий домашній засіб від кашлю з доведеними перевагами. В одному дослідженні дітям віком від 2 років з інфекціями верхніх дихальних шляхів, що спричиняють кашель, давали до 2 чайних ложок меду перед сном. Мед не тільки зменшував нічний кашель, але й покращував сон.

Пастилки та льодяники допомагають стимулювати слиновиділення або збільшити виділення слини в роті, що може пом'якшити будь-який кашель. Це особливо добре працює як засіб від сухого кашлю. Існує не так багато наукових доказів на користь трав'яних льодяників, таких як льодяники з цинком, вітаміном С та ехінацеєю, але вони можуть мати скромні переваги — навіть якщо це просто ефект плацебо — і жоден з них, якщо вживати їх помірно, не є шкідливим.

Згідно з дослідженням, вживання всіх видів рідини, особливо теплої, такої як гаряча вода, курячий суп і чай, є ще одним хорошим домашнім засобом від кашлю. Крім зволоження, рідина також допомагає вашій імунній системі боротися з джерелом інфекції або вірусу, який може викликати кашель, і заспокоює біль у горлі, який часто виникає при кашлі.

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Маєте вдома кухонну сіль? Додайте її в теплу воду і полощіть горло. Невелике дослідження показало, що просте полоскання горла водою послаблює симптоми інфекцій верхніх дихальних шляхів і навіть запобігає їх виникненню.

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Якщо ви коли-небудь помічали, що ваш кашель або застійні явища зменшуються, коли ви насолоджуєтеся гарячою ванною або душем, то ви знаєте, наскільки важлива вологість для полегшення симптомів застуди. Зволожувачі додають вологу в повітря, можуть допомогти полегшити кашель і застійні явища, викликані застудою.

Багато людей починають плакати, як тільки починають нарізати цибулю. Але, хоча це не має наукового обґрунтування, деякі люди запевняють, що запах, яку виділяє цибуля під час нарізання, допомагає полегшити кашель. Перед сном розріжте цибулину на четвертинки і залиште її на тарілці на тумбочці або в ногах ліжка.

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Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт диво-настоянки з інжиру, яка пом’якшує кашель, від фітотерапевта Андрія Пашова.

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