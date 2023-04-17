Лікарка пояснила, чому не потрібно «переводити» сухий кашель у вологий

Кашель — це реакція організму на певні подразники, і його завдання вивести з дихальних шляхів певні елементи, які заважають диханню. Проте мало кому відомо, який кашель може пройти самостійно, а який потрібно лікувати. Терапевтка Марія Тимченко на своїй сторінці в соцмережі розповіла факти про кашель, які потрібно нарешті прийняти

«Це нормально, коли люди час від часу кашляють. Кашель — це захисний механізм, який допомагає очистити дихальні шляхи від пилу, слизу та інших чужорідних агентів. Він — симптом не лише захворювань дихальної системи, а може бути наслідком: закиду шлункового соку в стравохід, при рефлюксній хворобі деяких хвороб серця, а також побічною дією ліків, наприклад, деяких препаратів для зниження тиску чи лікування глаукоми. Кашель при ГРВІ може тривати 2−3 тижні і більше. Це норма, а не ускладнення і не хронізація процесу. Кашель більше тижня не є показом до прийому антибіотиків, так як і жовта/зелена мокрота. Єдиний показ до призначення антибіотиків — підтверджена аналізом крові бактеріальна інфекція».

За словами лікарки, не потрібно «переводити» сухий кашель у вологий.

«В більшості випадків сухий кашель виникає при запаленні горла чи зтіканні слизу з носа по задній стінці глотки. А прийом муколітичних препаратів збільшує продукцію слизу в абсолютно здорових бронхах. Як наслідок, проблему не вирішили, а ускладнення отримали. При сухому кашлі достатньо купити улюблені цукерки / льодяники/ масло какао/ чорний шоколад/ мед та не забувати пити чай. І так, мед — це доказово. Звісно, сухий надокучливий кашель є показом до призначення протикашльових препаратів, які зменшують частоту кашля, але не роблять його вологим. Ці препарати можуть бути рекомендовані лише лікарем. А от вологий кашель при простуді взагалі не потребує лікування. Слиз і так гарно відходить, навіщо робити зайві рухи. Противірусні, гомеопатія, фітопрепарати, імуномодулятори, імуностимулятори, вітаміни до кашлю не мають взагалі ніякого відношення».

Нагадаємо точку зору педіатрині Марії Шемет-Іванової про міфи та шкоду неправильного лікування: «Кашель при інфекціях — наш друг».

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