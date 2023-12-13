«Подбайте про взуття та бережіть голову!»: українців попередили про різку зміну погоди

В Україні найближчим часом різко зміниться погода. Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко.

«Надвечір у середу посилиться вітер! Уважно. 14-го грудня, у четвер, в Україні — місцями сильні опади та сильний вітер! У Києві в четвер очікується сильний дощ та сильний вітер! Але тепло. Подбайте про взуття, захищайте голову, судини і настрій чимось корисним і яскравим)», — написала вона.

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За прогнозом синоптикині, 14 грудня температура повітря на заході, півночі та сході очікується вдень в межах 1 морозу — 3 тепла. У центральних областях буде тепло, +2+7 градусів. У південній частині — весна, +9+13, в Криму до +15 градусів.

«Дуже обережно надвечір та рано-вранці, коли підмерзатиме повітря та поверхня — може бути дуже небезпечно слизько!» — написала вона.

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За даними Українського гідрометеорологічного центру, 14 грудня в Україні буде хмарно.

«Помірні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, в південній частині переважно дощі; вночі в Карпатах та на Закарпатті, вдень у північно-східних областях значні опади. На дорогах, крім півдня країни, місцями ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7−12 м/с, у південних, центральних та північно-східних областях пориви 15−20 м/с. Температура вночі та вдень від 1° морозу до 4° тепла (вночі на сході та північному сході 1−6° морозу), вдень на Закарпатті та у центральних областях 3−8° тепла, у південній частині 8−13° тепла», — йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

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Там також повідомили про небезпечні метеорологічні явища в Україні.

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«14 грудня вночі в Карпатах та на Закарпатті, вдень у Чернігівській, Полтавській, Сумській та Харківській областях значні опади; у південних, центральних та північно-східних областях пориви вітру 15−20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше синоптики розповіли, якої погоди чекати українцям взимку.

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