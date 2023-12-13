Не тільки Лондон: донька Періс Хілтон має ще два імені

Минуло три тижні відтоді, як Періс Хілтон разом з чоловіком Картером Реумом здивувала шанувальників появою своєї другої дитини, і поки шок від цієї новини вщухає, починають з'являтися нові подробиці про дівчинку пари — в тому числі про її офіційне повне ім'я.

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Хоча ми вже знаємо, що перше ім'я новонародженої — Лондон, завдяки фотографії крихітної рожевої повзунки з вибитим ім'ям на сторінці Хілтон в Instagram, тепер ми знаємо її другі імена. Згідно зі свідоцтвом про народження, отриманим The Blast, Хілтон і Реум дали своїй доньці ще два імені — Мерилін і Хілтон — таким чином, її офіційне юридичне ім'я: Лондон Мерилін Хілтон Реум. Це ім'я співзвучне імені її старшого брата, Фенікса Баррона Гілтона Реума.

У свідоцтві про народження Лондон вказана дата народження — 11 листопада 2023 року, що також є другою річницею весілля її батьків. Періс і Картер, як відомо, одружилися 11.11.2021, влаштувавши екстравагантну триденну вечірку в Лос-Анджелесі.

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Раніше в розмові з Vogue Хілтон пояснила, чому для пари було важливо, щоб день їхнього весілля припав саме на 11 листопада.

«11:11 завжди був моїм улюбленим часом доби, — сказала Періс. — Це моє нагадування про те, що потрібно загадувати бажання і бути відкритим до чудес. Ця дата особлива для нас з Картером — вона уособлює нашу історію кохання, яка, як ми обоє знали, повинна була відбутися».

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Що стосується материнства, Періс каже, що це її найкраща ера.

«Я просто на сьомому небі від щастя, що наша маленька принцеса тут, — сказала Періс в інтерв'ю People минулого місяця. — Моє життя здається таким повним, коли у мене є мій маленький хлопчик, а тепер і моя маленька дівчинка».

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Раніше повідомлялося, що у соціальній мережі Брітні Спірс опублікувала ролик, на якому постала абсолютно голою.

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