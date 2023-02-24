Надихнули міфологічна історія та дідусь: Періс Хілтон розкрила ім’я свого сина

У січні світська діва Періс Хілтон та її чоловік Картер Реум стали батьками за допомогою сурогатної матері. Через кілька тижнів американка оголосила ім'я свого сина. У поточному епізоді свого подкасту «Це Париж» 42-річна селебріті читає уривок зі своєї книги «Париж: Мемуари». В уривку вона обговорює вибір імені для свого сина, пише t-online. Повне імя та прізвище малюка — Фенікс Беррон Хілтон Реум.

Ім'я Фенікс, яке також є назвою столиці американського штату Арізона, було обрано багато років тому. Підприємицю надихнуло не лише поп-культурне значення імені, а й міфологічна історія про фенікса, який відроджується з попелу і знову літає. Він означає «надію, відродження і трансформацію», і вона хотіла, щоб її син «ріс, знаючи, що поразки і перемоги приходять і йдуть в нашому житті. І що це повинно давати нам велику надію на майбутнє».

Друге ім'я її сина — це данина пам'яті її дідусеві Беррону Хілтону, який помер у 2019 році, пояснила вона далі. «Він завжди був моїм наставником, і я дуже поважала свого дідуся, — каже вона, — ми були дуже близькі, і я сумую за ним щодня, тому я дуже хотіла вшанувати його пам'ять, давши його ім'я моєму першому синові».

Періс Хілтон і Картер Реум — пара з 2019 року. Після двох років побачень він зробив їй пропозицію. Весілля відбулося в листопаді 2021 року. Кілька тижнів тому вони з гордістю оголосили, що народилася їхня перша спільна дитина.

«Я хочу захищати його і бути з ним щосекунди, — розповіла Хілтон про свого сина в нещодавньому інтерв'ю Harper's Bazaar. - У мене прокинувся материнський інстинкт, якого ніколи раніше не було. Тепер я відчуваю себе повноцінною».

Пара довгий час тримала вагітність у таємниці. Одягнувши перуку брюнетки, капюшон і використовуючи вигадане ім'я, Хілтон відвідала лікарню в день народження сина, розповіла вона в інтерв'ю. Подружжя спочатку зачинилося з нащадком у своєму будинку в Беверлі-Хіллз на два дні і насолоджувалося часом, проведеним разом. Навіть найближчі члени сім'ї дізналися про народження дитини незадовго до того, як про це було оголошено в Instagram.

В останні роки Періс Хілтон неодноразово потрапляла в заголовки газет зі своїм бажанням мати дитину. Незадовго до свого 40-річчя вона повідомила, що почала процедуру екстракорпорального запліднення. Причиною штучного запліднення вона тоді назвала те, що це був «єдиний спосіб» гарантувати, що вона зможе «мати двійню, хлопчика і дівчинку». А через два роки Періс Хілтон стала матір'ю за допомогою сурогатної матері.

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