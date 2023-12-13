У зоні особливої уваги — військові льотчики та співробітники СБУ: винесено вирок агенту фсб, який готував диверсії у Харкові (фото)

В Україні триває боротьба з колаборантами. За матеріалами Служби безпеки України 15 років тюрми отримав агент фсб, який у Харкові готував диверсії проти українських льотчиків та спецпризначенців. Про це повідомили у відомстві.

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«Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав агент фсб, який стежив за військовослужбовцями Сил оборони на Харківщині. У зоні особливої уваги зловмисника були військові льотчики, командири спецпідрозділів ЗСУ та співробітники Служби безпеки. Насамперед він намагався встановити місця тимчасової дислокації та проживання українських захисників, а також маршрути їхнього пересування на власних автомобілях. Крім цього, російський агент виконував завдання щодо виявлення замаскованих підприємств оборонно-промислового комплексу на території регіону», — йдеться у повідомленні.

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Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки серії диверсій проти українських воїнів та на оборонних заводах.

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«Контррозвідка СБУ затримала агента фсб у результаті спецоперації в Харкові у березні цього року. Завдяки оперативному реагуванню українська спецслужба запобігла вчиненню диверсій з боку російської спецслужби. За даними слідства, зловмисником є місцевий житель, який у листопаді 2022 року був дистанційно завербований кадровим співробітником оперативної групи фсб у Бєлгородській області Саліцевим А.П. У поле зору окупанта чоловік потрапив через свого брата — військового зс рф у запасі, який проживає на території країни-агресора. Для виконання ворожих завдань зрадник обходив вулиці Харкова та приховано знімав на камеру свого телефону місця базування та шляхи пересування українських захисників. Для конспірації використовував 3 мобільні телефони та 7 номерів різних операторів. Також застосовував спеціальний додаток, щоб приховати месенджери на гаджеті», — повідомили в СБУ.

Під час обшуків у помешканні фігуранта вилучено ноутбук та мобільні телефони із доказами його розвідувально-підривної діяльності. За матеріалами контррозвідки та слідчих СБУ суд визнав російського агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив йому 15 років тюрми.

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