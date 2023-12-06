Добровільно стали зрадниками: суд виніс вирок трьом колаборантам зі східних областей

В Україні засудили ще трьох колаборантів, які співпрацювали з агресором на Луганщині та Харківщині (протягом окупації останньої). Як повідомили в СБУ, затримали їх у результаті комплексних заходів на сході України.

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Так, на Харківщині колаборантом виявився 52-річний мешканець Балаклії, який підтримав загарбників одразу після початку повномасштабного вторгнення росії. У період захоплення міста він проводив телефонний зв’язок до приміщень місцевих окупаційних органів країни-агресора, а ще організовував трансляцію пропагандистських радіоканалів рф на території міста через мережу гучномовців на інфраструктурних будівлях.

Ще одна викрита колаборантка — мешканка Куп’янського району, яка у період захоплення громади добровільно очолила окупаційний «центр надання соціальних послуг». На цій «посаді» вона організовувала роздачу прихильникам рашизму так званої «гумдопомоги» з країни-агресора. До складу «гумпакета» обов’язково входила пропагандистська газета росії «Харьков Z», яка заперечувала збройну агресію рф та виправдовувала злочини загарбників.

Також тюремний строк одержав ексчиновник однієї з комунальних установ Луганської області, який у квітні 2022 року погодився очолити підрозділ «пенсійного фонду лнр у Новопсковському районі». На цій посаді він зустрічався з місцевими підприємцями та закликав їх наповнювати окупаційний бюджет через сплату «пенсійних зборів» до казни рф.

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Затримали колаборанта, коли він приховано прибув до Києва як вимушений переселенець і намагався «легалізуватись» в столиці під виглядом… волонтера.

«За матеріалами СБУ суд призначив їм від 5 до 11 років тюрми», — йдеться у повідомленні спецслужби.

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Відзначимо, що раніше вирок отримав і агент фсб, який у червні 2023 року займався підготовкою повітряних атак рф по Вінниці.

Фото СБУ

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