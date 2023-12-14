Зрадив батьківщину і заплямував руки кров’ю: суд вирішить долю кулеметника рф з Донецька

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного зрадника, який вступив до окупаційних угруповань рф та воював проти Сил оборони на Донеччині.

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Українські захисники взяли його у полон під час контрнаступальної операції ЗСУ на Мелітопольському напрямку наприкінці листопада 2023 року.

Затриманим виявився донеччанин, який на початку повномасштабного вторгнення рф добровільно приєднався до одного з мотострілецьких полків Південного військового округу збройних сил росії, повідомили у СБУ.

Його призначили на посаду кулеметника, видали зброю та боєприпаси, а також посвідчення та формений одяг російського зразка. Після завершення «курсів» на полігоні його відрядили на передову, де він брав участь у захопленні Маріуполя та Волновахи. За це зловмисник був нагороджений медаллю «за бойові заслуги» з рук командування російських військ.

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Згодом його у складі окупаційного підрозділу перекинули до Запоріжжя для стримування контрнаступу українських військ у Пологівському районі. Там, окрім обстрілу позицій ЗСУ, бойовик займався облаштуванням блокпостів, траншей та вогневих точок рашистів на південному фронті.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України («Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану»). Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

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Нагадаємо, що СБУ «полює» також на колаборантів і коригувальників ворожих ударів по цивільній інфраструктурі України.

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