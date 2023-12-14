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Суспільство та люди

Мобілізація в Україні: нардепка Безугла розповіла, кому з військовозобов’язаних можуть дати відстрочку

11:05 14 грудня 2023
Мобілізація в Україні

Народний депутат Мар'яна Безугла, яка пропонувала «міняти» на фронті одного демобілізованого на двох волонтерів, заявила, що зміни в українському законодавстві щодо мобілізації, над якими зараз працюють у Верховній Раді, можуть передбачати відстрочку від проходження служби для людей з третьою групою інвалідності.

Про це вона написала в соцмережі Facebook.

За словами нардепки, до законодавства хочуть додати відстрочку і право на звільнення особам з третьою групою інвалідності.

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Тобто, така категорія населення призиватиметься виключно на добровільних засадах і матиме змогу звільнитись за власним бажанням.

В цілому українці в Мережі схвально віднеслися до ініціативи депутатів, але вона викликала також чимало запитань, без яких, певно, нововведення навряд чи будуть успішними.

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Нагадаємо, що учасник російсько-української війни, військовий експерт Роман Світан кілька днів тому розповів, скільки ще людей потрібно на фронті і кого забиратимуть першими.

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