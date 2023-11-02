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Пропагандисти «зачистили» Віталія Козловського: співак відреагував

11:32 2 листопада 2023
Віталій Козловський

Популярний співак Віталій Козловський, який зараз є військовослужбовцем ЗСУ, відреагував на чутки про свою загибель на фронті. Фейк про «зачистку» українського співака поширили російські Telegram-канали. Дізнавшись цю «новину», Віталій звернувся до своєї аудиторії.

«Мені люди показали новину, де наші кінчені сусіди мене вже встигли поховати. Але я живий, я в порядку і вдячний всім, хто хвилювався», — звернувся Козловський та закликав дотримуватися інформаційної гігієни.

Він підкреслив, що необхідно ретельно перевіряти новини із сумнівних джерел, все перевіряти і навіть отримавши страшну звістку про рідних, не впадати у паніку.

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«Якщо вороги вже маніпулюють життями живих і в хід ідуть такі дешеві методи, значить справи, напевно, в них дуже кепські», — додав Віталій і закликав не припиняти допомагати військовим.

Зокрема, він просить долучитися до збору для його побратимів, авто яких натрапило на міну та було розірвано. Машину вже вдалося придбати та переправити артилеристам. Вони також потребують квадроцикл для евакуації поранених.

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Нагадаємо, Віталій Козловський був мобілізований влітку цього року. Він пройшов спеціальну підготовку та відправився на фронт у підрозділі Національної гвардії. Нещодавно співак повідомив, що перейшов до лав ЗСУ. Також співак повідомив, що більша частина його військової зарплати йде на погашення боргу колишньому продюсеру Ігорю Кондратюку. Дійти згоди їм так і не вдалося.

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Продюсер назвав колишнього підопічного маніпулятором та брехуном.

Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

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