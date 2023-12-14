В Україні зросла вартість комунальних послуг: що подорожчало найбільше

Незважаючи на те, що частина українців має право на отримання 50% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, ціни на житлово-комунальні послуги за минулий рік суттєво збільшилися.

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Про це пише профільне видання про пенсійне забезпечення.

Зокрема, у порівняння з листопадом 2022 року вартість тарифів загалом стала більшою на 13%. Водночас тарифи на електрику зросли на 69,7% - у червні його встановили на рівні 2,64 грн/кВт*год незалежно від обсягу споживання.

За даними Держстату, подорожчали практично всі ЖКП, а саме:

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вивезення сміття — на 8,7%,

утримання та ремонт житла — на 3,9%,

управління багатоквартирними будинками — на 2,7%,

водопостачання — на 0,8%,

каналізація — на 0,7%.

На які комунальні послуги ціни не змінилися

Але вартість деяких послуг залишилася незмінною, а саме на:

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природний газ;

гарячу воду та опалення.

Оскільки більшість українців отримує газ від «Нафтогазу», вони платять 7,96 грн за м³. Щоправда, при цьому додатково оплачується доставка газу, а вона коштує по-різному в регіонах країни.

Нагадаємо, що в цьому році з'явилось так «ноухау» від комунальників, як додавання повістки від ТЦК до комунальних квитанцій. Юрист відповів, чи вважається сплата «комуналки» доказом того, чи повістка вручена.

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