В Україні зросла вартість комунальних послуг: що подорожчало найбільше
Незважаючи на те, що частина українців має право на отримання 50% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, ціни на житлово-комунальні послуги за минулий рік суттєво збільшилися.
Про це пише профільне видання про пенсійне забезпечення.
Зокрема, у порівняння з листопадом 2022 року вартість тарифів загалом стала більшою на 13%. Водночас тарифи на електрику зросли на 69,7% - у червні його встановили на рівні 2,64 грн/кВт*год незалежно від обсягу споживання.
За даними Держстату, подорожчали практично всі ЖКП, а саме:
- вивезення сміття — на 8,7%,
- утримання та ремонт житла — на 3,9%,
- управління багатоквартирними будинками — на 2,7%,
- водопостачання — на 0,8%,
- каналізація — на 0,7%.
На які комунальні послуги ціни не змінилися
Але вартість деяких послуг залишилася незмінною, а саме на:
- природний газ;
- гарячу воду та опалення.
Оскільки більшість українців отримує газ від «Нафтогазу», вони платять 7,96 грн за м³. Щоправда, при цьому додатково оплачується доставка газу, а вона коштує по-різному в регіонах країни.
Нагадаємо, що в цьому році з'явилось так «ноухау» від комунальників, як додавання повістки від ТЦК до комунальних квитанцій. Юрист відповів, чи вважається сплата «комуналки» доказом того, чи повістка вручена.287