Отримав 15 років за гратами: СБУ викрила агента росії, який шпигував за ЗСУ по відеореєстратору

Ще один зрадник, який працював на російського ворога, отримав реальний термін ув’язнення.

Суд призначив 15 років тюрми агенту російського гру, який діяв на Миколаївщині.

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Зловмисник збирав розвіддані про орієнтовну кількість та геолокації особового складу і військової техніки Сил оборони на території регіону, повідомили в СБУ.

Для прихованого стеження за підрозділами українських захисників використовував відеореєстратор, який приховав у салоні власного авто.

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Серед особливих завдань ворожого агента було виявлення місць дислокації та переміщення військової техніки ЗСУ в прифронтових районах.

Отримані відомості він месенджером передавав своєму «куратору» — кадровому співробітнику російського гру.

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Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки серії повітряних атак на військові об’єкти українських захисників.

Контррозвідка СБУ задокументувала злочинні дії російського агента та затримала його в Миколаєві у вересні 2022 року.

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Тоді завдяки оперативному реагуванню української спецслужби вдалося запобігти новій хвилі ракетних та дронових ударів агресора по Миколаївщині.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 15 років тюрми.

На підставі зібраних доказів суд визнав російського агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Нагадаємо, днями на Донеччині затримали агентку фсб рф, яка працювала на ворога через «зв'язкового» з УПЦ (МП).

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