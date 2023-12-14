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Накачаний путін з літерою Z та інші «герої сво»:фсб росії випустила «календар жахів» на 2024 рік

19:30 14 грудня 2023
сторінка календаря

Поки по Україні російські військові запускають смертельну зброю, вбивають мирне населення, прикриваються військовополоненими на полі бою, росіянам показують картинки «героїв» так званої «сво».

В мережі звернули увагу на настінний календар, випущений благодійним Фондом підтримки ветеранів бойових дій фсб росії.

Він складається з пропагандистських малюнків низької художньої якості та достатнього агресивного змісту.

Чеський портал iDNES охарактеризував цей календар як «Жах щомісяця».

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Кожний місяць року зображує російських солдатів, які вторглися в Україну, як героїв.

На обкладинці звичайно головний «військовий рф» Володимир Путін, накачаний та у футболці з літерою Z на грудях.

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Вартість календаря — 6000 рублів.

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В росії такі агресивні календарі — норма. Їх випускають навіть для дітей.

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