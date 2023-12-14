Накачаний путін з літерою Z та інші «герої сво»:фсб росії випустила «календар жахів» на 2024 рік

Поки по Україні російські військові запускають смертельну зброю, вбивають мирне населення, прикриваються військовополоненими на полі бою, росіянам показують картинки «героїв» так званої «сво».

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В мережі звернули увагу на настінний календар, випущений благодійним Фондом підтримки ветеранів бойових дій фсб росії.

Він складається з пропагандистських малюнків низької художньої якості та достатнього агресивного змісту.

Чеський портал iDNES охарактеризував цей календар як «Жах щомісяця».

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Кожний місяць року зображує російських солдатів, які вторглися в Україну, як героїв.

На обкладинці звичайно головний «військовий рф» Володимир Путін, накачаний та у футболці з літерою Z на грудях.

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Вартість календаря — 6000 рублів.

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В росії такі агресивні календарі — норма. Їх випускають навіть для дітей.

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