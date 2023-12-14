Вибухи на Хмельниччині: окупанти запустили «Кинджали»

Вдень 14 грудня російські нелюди з артилерії обстріляли Сумську область, а потім завдали удару по Старокостянтинову на Хмельниччині аеробалістичною ракетою «Кинджал».

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Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ігнат в етері телемарафону.

«Відбувся пуск ракет і вони попрямували до Хмельницької області у напрямку Старокостянтинова. Оголошення повітряної тривоги відбулося приблизно о 14:09, а вже за 10 хвилин, близько о 14:20, на Хмельниччині був вибух»,— повідомив Ігнат.

«Інформація про наслідки та постраждалих уточнюється. Сподіваюсь, що ніхто не постраждав», — зазначив військовий.

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«Кинджал» — це російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс, який відноситься до найновіших. Ракета з ядерним або звичайним боєзарядом, яка здатна уражати цілі на відстані до 2000 кілометрів. Востаннє росія атакувала Україну «Кинджалами» 11 серпня 2023 року. Тоді ворог запустив 4 ракети.

Відомо, що у Старокостянтинові знаходиться військовий аеродром, який часто є метою ракетних атак росіян.

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Моніторинговий канал «Николаевский Ванек» своєю чергою пише про те, як діяли росіяни.

За його інформацією, після першого сигналу тривоги та інформації про ракету на Старокостянтинів, в місті були заплановані вибухи, не пов'язані з тривогою.

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Потім знов повідомили про пуски «Кинджалів» на Хмельниччину.

«Приблизно о 14:15 вони повторно піднімають у повітря 3 борти МіГ-31К, звітують про пуски — приходів зафіксовано не було ніде. Далі, вони йдуть мовляв на посадку, з'являється про це інформація — йдуть відбої тривог.

Насправді вони залишилися у повітрі, додали 1 борт, про зліт якого написав о 15:42, і цього разу були реальні пуски. Попередньо всі були у бік Старкона", — йдеться у повідомленні.

На інфографіці показано час підльоту «Кинджалів» до різних міст України.

Трохи пізніше Ігнат зазначив, що Повітряні сили не інформуватимуть про наслідки роботи по «Кинджалах».

«Нехай ворог сам пробить висновки. Не будемо годувати їх інформацією», — пояснив речник.

Нагадаємо ввечері 13 та вночі 14 грудня російські терористи атакували Україну «шахедами» та ракетами С-300. Зафіксовано пуски 42 ворожих дронів. Сили ППО знищили 41 БПЛА.

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