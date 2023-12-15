Землянам приготуватися: на Сонці стався найсильніший за останні роки спалах

Після достатньо сильної магнітної бурі на початку грудня на Землю йде чергова «атака» — був зафіксований потужний спалах на Сонці.

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Як пише Space.com, зафіксовано найпотужніший спалах з вересня 2017 року.

Sun unleashes monster X-class solar flare, most powerful since 2017 (video) https://t.co/rx8d5tMBXP pic.twitter.com/dUEoHxGDRi РЕКЛАМА December 14, 2023

Такі природні явища можуть впливати як на роботу GPS та супутникового зв'язку, так і на стан здоров`я метеозалежних людей.

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В дні магнітних бур людям з хронічними захворюваннями, насамперед сердечно-судинними, радять потурбуватия про те, щоб в домашніх аптечках були необхідні їм ліки. Під час бур можливі головні та суглобні болі, пригнічений стан та слабкість. Фахівці радять обмежувати фізичні навантаження, більше гуляти на свіжому повітрі та відмовлятися від алкогольних напоїв, тютюну та важкої їжі.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про достатньо сильні магнітні бурі у другій половині грудня: 17 грудня — середня буря; 18 грудня — високоінтенсивна буря; 21 грудня — сильна буря; 22−23 грудня — середня інтенсивність магнітної бурі.

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Фото — скріншот

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