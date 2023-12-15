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Здоров'я та медицина

Землянам приготуватися: на Сонці стався найсильніший за останні роки спалах

14:07 15 грудня 2023
Спалах на Сонці

Після достатньо сильної магнітної бурі на початку грудня на Землю йде чергова «атака» — був зафіксований потужний спалах на Сонці.

Як пише Space.com, зафіксовано найпотужніший спалах з вересня 2017 року.

Такі природні явища можуть впливати як на роботу GPS та супутникового зв'язку, так і на стан здоров`я метеозалежних людей.

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В дні магнітних бур людям з хронічними захворюваннями, насамперед сердечно-судинними, радять потурбуватия про те, щоб в домашніх аптечках були необхідні їм ліки. Під час бур можливі головні та суглобні болі, пригнічений стан та слабкість. Фахівці радять обмежувати фізичні навантаження, більше гуляти на свіжому повітрі та відмовлятися від алкогольних напоїв, тютюну та важкої їжі.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про достатньо сильні магнітні бурі у другій половині грудня: 17 грудня — середня буря; 18 грудня — високоінтенсивна буря; 21 грудня — сильна буря; 22−23 грудня — середня інтенсивність магнітної бурі.

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Фото — скріншот

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