Українці зможуть обрати у «Дії» «додаткового» фіналіста нацвідбору на «Євробачення-2024»: як це зробити

В «Дії» запустили нове опитування — українці вперше зможуть обрати ще одного фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024.



«Організатори Нацвідбору вперше відкривають добір на додаткового, одинадцятого учасника. А оберете його ви — у „Дії“. Слухайте всі пісні, які не потрапили до фіналу Нацвідбору, та визначайте, хто стане додатковим фіналістом», — йдеться у повідомленні.



Опитування триватиме з 15 до 21 грудня. Долучитися до нього можуть усі користувачі «Дії» від 14 років.

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Для того, аби взяти участь в опитуванні, потрібно:

Зайти у застосунок «Дія»;

Обрати «Послуги» і «Опитування»;

Віддати свій голос за одного з дев’яти виконавців:

- ANKA — «Палала»,

- Carpetman — «Endless fight»,

- KARYOTYPE — «Sadness»,

- KRYLATA — «Queen»,

- PARFENIUK — «Серед вітрів»,

- SHÉPA — «SUPERNOVA»,

- STASYA — «Rika»,

- SWOIIA — «Little Angels»,

-TESLENKO — «Lights go up».



Артист, який набере найбільше голосів, стане фіналістом Нацвідбору та зможе позмагатися за право представляти Україну на Євробаченні-2024 в Мальме.

Нагадаємо, що цього року в «Дії» також проводилося голосування за склад журі конкурсу.

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Фото Pixabay

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