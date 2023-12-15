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Українці зможуть обрати у «Дії» «додаткового» фіналіста нацвідбору на «Євробачення-2024»: як це зробити

11:12 15 грудня 2023
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В «Дії» запустили нове опитування — українці вперше зможуть обрати ще одного фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024.

«Організатори Нацвідбору вперше відкривають добір на додаткового, одинадцятого учасника. А оберете його ви — у „Дії“. Слухайте всі пісні, які не потрапили до фіналу Нацвідбору, та визначайте, хто стане додатковим фіналістом», — йдеться у повідомленні.

Опитування триватиме з 15 до 21 грудня. Долучитися до нього можуть усі користувачі «Дії» від 14 років.

Для того, аби взяти участь в опитуванні, потрібно:

  • Зайти у застосунок «Дія»;
  • Обрати «Послуги» і «Опитування»;
  • Віддати свій голос за одного з дев’яти виконавців:
  • - ANKA — «Палала»,
  • - Carpetman — «Endless fight»,
  • - KARYOTYPE — «Sadness»,
  • - KRYLATA — «Queen»,
  • - PARFENIUK — «Серед вітрів»,
  • - SHÉPA — «SUPERNOVA»,
  • - STASYA — «Rika»,
  • - SWOIIA — «Little Angels»,
  • -TESLENKO — «Lights go up».


Артист, який набере найбільше голосів, стане фіналістом Нацвідбору та зможе позмагатися за право представляти Україну на Євробаченні-2024 в Мальме.

Нагадаємо, що цього року в «Дії» також проводилося голосування за склад журі конкурсу.

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Фото Pixabay

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