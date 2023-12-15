Аборти у Польщі: Європейський суд з прав людини прийняв несподіване рішення

Європейський суд з прав людини в Страсбурзі виніс рішення щодо законів про аборти. Судді розглянули справу польської жінки, у майбутньої дитини якої був діагностований дуже серйозний дефект. Жінка не змогла отримати допомогу в Польщі, тому їй довелося зробити аборт у Нідерландах. Рішення Суду свідчить про те, що польська влада порушила права своєї громадянки. Нагадаємо, що влітку у Польщі пройшли багатотисячні акції протесту проти заборони абортів.

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За рішенням Конституційного суду уряд повинен виплатити їй понад 16 000 євро (15 000 євро за моральну шкоду і 1004 євро за матеріальну шкоду) в якості компенсації.

«Польща порушила Європейську конвенцію з прав людини по відношенню до вагітної жінки, яка була позбавлена доступу до легального аборту на підставі синдрому Дауна у плода, через реформу польського законодавства», — визнав Європейський суд з прав людини в Страсбурзі, додавши, що жінка зазнала страждань і серйозних психологічних наслідків.

Під час вагітності польки 1985 року народження лікарі підтвердили синдром Дауна у плода на 14-му тижні. У 2021 році запланований аборт в одній з лікарень Варшави був скасований завдяки законодавчій реформі після рішення Конституційного суду. Оскільки аборт не міг бути зроблений у Польщі, заявниця була змушена поїхати до приватної клініки за кордон, у Нідерланди, щоб пройти процедуру, що призвело до високих витрат, відрізало її від підтримки сім'ї в Польщі та наразило на серйозні психологічні наслідки, вказав ЄСПЛ. Суд постановив, що Польща порушила статтю 8 Конвенції щодо права на повагу до приватного і сімейного життя.

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Інстанція також одноголосно «визнала неприйнятною справу за участю 927 жінок дітородного віку, які заявили, що вони є потенційними жертвами порушення їхніх прав щодо переривання вагітності навіть у випадку аномалій розвитку плоду», пише RMF FM.

22 жовтня 2020 року антиабортне законодавство в Польщі було посилено в результаті вердикту Конституційного трибуналу. Конституційний трибунал постановив, що положення так званого «антиабортного закону» від 1993 року, що дозволяє аборт у разі тяжких і незворотних порушень розвитку плоду або невиліковної хвороби, що загрожує його життю, є неконституційним. Після цього рішення Польщею прокотилася хвиля протестів.

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Раніше повідомлялося, що Верховний суд США позбавив мільйони жінок права на аборт. Це рішення викликало масові акції протесту по всіх Сполучених Штатах.

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