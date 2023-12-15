Каньє Вест спровокував скандал обкладинкою нового альбому

Часи, коли колишній чоловік Кім Кардаш'ян Каньє Вест робив собі ім'я завдяки своїй музиці, давно минули. Такі хіти, як «Gold Digger» і «Stronger», зараз затьмарені скандалами навколо репера. Instagram і Twitter заблокували його профілі після того, як 46-річний музикант опублікував серію антисемітських постів. Спортивний виробник Adidas також припинив випуск лінійки продукції музиканта через антисемітський інцидент у штаб-квартирі компанії.

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Зараз Каньє Вест знову захотів зосередитися на своїй музичній майстерності. Він випускає новий альбом разом зі своїм реп-колегою Ty Dolla Sign. Втім, американець вже піддався жорсткій критиці за обкладинку альбому «Vultures».

Каньє Веста звинуватили в тому, що на обкладинці його нового альбому є посилання на націонал-соціалізм. На обкладинці використана робота художника-пейзажиста Каспара Давида Фрідріха, який відомий як один з улюблених художників Адольфа Гітлера. Його картини використовувалися для пропаганди нацистської ідеології у 1930−1940-х роках.

Обкладинка альбому «Vulture» — не єдине, що зараз гаряче обговорюється. На вечірці прослуховування Каньє Уест вже викликав скандал своїм вбранням. Того вечора він був одягнений у чорний плащ з капюшоном з отворами для очей — що дуже нагадувало вбрання Ку-клукс-клану, расистського таємного товариства в США.

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Нагадаємо, через антисемітські та нацистські висловлювання репер втратив шість мільярдів доларів.

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