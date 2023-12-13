Україна бореться «за нашу і вашу свободу»: що сказав Зеленський під час зустрічі з Байденом

Доля свободи України сьогодні поставлена на карту, але якщо ми не зупинимо путіна, свобода скрізь опиниться під загрозою. Про це заявив президент США Джо Байден на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. Він повторив свій заклик до Конгресу виділити кошти на підтримку України, додавши, що кремль відверто задоволений позицією республіканців, які блокують виділення коштів. Президент Зеленський, у свою чергу, заявив, що погодитися на передачу території росії було б «божевіллям».

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Президент США пообіцяв, що його адміністрація буде підтримувати Україну стільки, скільки зможе, але знову попередив, що ресурси для цього закінчуються, а Конгрес не схвалив черговий пакет фінансування. При цьому він висловив своє обурення позицією республіканців, які блокують цей пакет, вимагаючи натомість значного посилення імміграційної політики, пише rmf24.

«Дивно, що ми дійшли до цього. Ми повинні усвідомлювати, як це сприймається у світі. Як це сприймається росією», — сказав Байден.

Водночас він підтвердив свою готовність змінити імміграційну систему і піти на компроміс з опозицією. Однак він підкреслив, що Україна не повинна бути «заручником» переговорів про імміграцію. При цьому Байден додав, що сьогодні на кону доля свободи України, але якщо путіна не зупинити, він поставить під загрозу свободу людей у всьому світі.

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Президент України Володимир Зеленський зробив аналогічні ставки, заявивши, що Україна бореться «за нашу і вашу свободу», додавши, що це гасло найбільше резонує в Польщі, країнах Балтії та Молдові. Відповідаючи на запитання, чи готова Україна, слідом за деякими голосами в Сенаті США, поступитися частиною території росії в обмін на мир, Зеленський оцінив цю пропозицію як «божевільну».

«У нас там діти, сім'ї, це частина нашого суспільства. Ми говоримо про людей», — сказав він, додавши, що віддати територію означає приректи українців, які там живуть, на тортури і зґвалтування.

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Відповідаючи на запитання, чи є метою США перемога України, чи лише захист України, Байден зробив вибір на користь перемоги, під якою він розуміє незалежну, вільну і здатну захистити себе Україну. Відповідаючи на запитання про те, чи отримає Україна запрошення приєднатися до альянсу на саміті НАТО у Вашингтоні наступного року, Байден сказав, що «майбутнє України в НАТО — це безсумнівно», додавши, однак, що «зараз ми повинні забезпечити перемогу України у війні».

За інформацією видання Politico, однією з головних тем розмови з Байденом мали стати зусилля, спрямовані на отримання додаткових систем протиповітряної оборони для України. На закритій зустрічі з провідними американськими аналітиками в українському посольстві у Вашингтоні президент заявив, що подарованих США «Патріотів» вистачить лише для захисту Києва, тоді як для захисту інших ключових міст, таких як Херсон і Одеса, йому знадобиться ще десяток таких систем.

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Також під час зустрічі із Зеленським президент США оголосив про новий пакет допомоги Україні на $ 200 млн. Пентагон облікував список озброєння, що увійшло в пакет. Перелік озброєння включає:

ракети AIM-9M для протиповітряної оборони;

компоненти системи протиповітряної оборони;

додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;

високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARM);

ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), що запускаються з труби;

протитанкові системи Javelin та AT-4;

понад 4 мільйони боєприпасів для стрілецької зброї;

боєприпаси для знешкодження перешкод;

обладнання для захисту критично важливої національної інфраструктури;

запасні частини, генератори, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Раніше повідомлялося, про що Зеленський та Байден домовилися у Вашингтоні.

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