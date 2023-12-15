Фінляндія підпише оборонну угоду зі США: що про це відомо

Північний сусід росії Фінляндія стала найновішим членом військового альянсу НАТО. Відбулося це на початку цього року у відповідь на вторгнення росії в Україну у 2022-му. Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен у коментарі агентству Reuters заявила: «Той факт, що не потрібно буде узгоджувати все окремо, полегшує організацію операцій у мирний час, але, перш за все, це може бути життєво важливим під час кризи».

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За словами офіційних осіб, угода зі США спрямована на забезпечення Фінляндії швидкої допомоги в разі конфлікту. У ній перераховані 15 об'єктів і територій, до яких американські військові матимуть безперешкодний доступ і де вони зможуть зберігати військову техніку і боєприпаси.

Ці території включатимуть чотири авіабази, військовий порт і залізничний доступ до північної Фінляндії, де американські військові матимуть зону зберігання вздовж залізниці, яка веде до російського кордону, йдеться в угоді.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив, коли та за яких умов Україна стане членом альянсу.

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«ФАКТИ» також повідомляли, що Фінляндія розпочала виробництво артилерійських снарядів для України.

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