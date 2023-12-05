Оскільки ЄС не виконує зобов’язання щодо постачання Україні озброєння, міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен обіцяє українцям як різдвяний подарунок важливе для нашої країни рішення: план значного збільшення виробництва боєприпасів. Про це він заявив в інтерв'ю газеті Iltalehdelle.

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«Ми завершили переговори про те, як Фінляндія надалі збільшуватиме виробництво важких боєприпасів для озброєння України. Це рішення буде прийнято дуже скоро, — сказав Хаккянен. — Плани вже готові. Наразі оголошено про план значного збільшення виробництва боєприпасів. Ми маємо намір підтримати Україну ще сильніше, ніж зараз. Водночас ми ще більше підвищимо готовність Фінляндії та країн Північної Європи до виробництва боєприпасів».

Вартість збільшення виробництва боєприпасів сягатиме десятків мільйонів євро. Nammo Lapua виробляє артилерійські снаряди у Фінляндії та співпрацює з Центром вибухових речовин Сил оборони.

У березні минулого року Європейський Союз пообіцяв поставити Україні загалом один мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року. У листопаді міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю інформаційному сайту «Укрінформ», що ЄС, ймовірно, не виконає свою обіцянку.

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За словами Хаккянена, Фінляндія звернулася як до НАТО, так і до ЄС, особливо до великих європейських країн-членів, із закликом збільшити допомогу Україні у вигляді озброєнь.

«Ми розглядаємо озброєння України як фатальне питання. Головний пріоритет нашого впливу в ЄС і НАТО — підштовхнути великі країни, особливо в Європі, до збільшення виробництва озброєнь, — підкреслює Антті Хаккянен. — Фінляндія може відігравати більшу роль у виробництві боєприпасів для України, ніж чисельність її населення».

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Міністр оборони Хаккянен сподівається, що приклад Фінляндії змусить інші країни виконати свої обіцянки щодо збільшення виробництва артилерії.

«Є дві причини для збільшення виробництва боєприпасів: підтримка України в її оборонній боротьбі та посилення власної обороноздатності європейських країн. За останні 30 років цей потенціал був надто ослаблений», — каже він.

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