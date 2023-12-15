Бійця зі Шрі-Ланки поховають поруч з його командиром на Рівненщині

У Млинівській громаді на Рівненщині поховають військовослужбовця інтернаціонального легіону Шехана Ранішка. Він загинув в Донецькій області, захищаючи українську землю від російського ворога. Молодший сержант ЗСУ, командир 3 піхотного взводу, 3 піхотної роти ССО «Чарлі» Інтернаціонального легіону з березня 2022 року — в лавах ЗСУ. Мав позивний «Дантист», українські друзі називали захисника «Даня», повідомляє громада. У 2022 році президент відзначив Шехана Ранішку медаллю «За військову службу Україні», у 2023-му — орденом «За мужність» III ступеня.

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«Військовий побратим, друг загиблого млинівчанина Тараса Коханюка, він став рідним для сім'ї Коханюків, — повідомили у громаді. — Сенсом життя загиблого захисника було звільнення світу від зла… Хто знав загиблого військовослужбовця, кажуть про нього, що це Людина прекрасної душі, відкритого і доброго серця. За погодженням з родиною, загиблого воїна поховають на Млинівському кладовищі, поруч могили його військового командира і друга — Тараса Коханюка».

Тарас Коханюк — випускник Волинського військового ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою (закінчив у 2011 році). Воїн обороняв Україну поблизу населеного пункту Кругляківка Куп’янського району Харківської області, де від ворожого обстрілу в районі виконання бойових завдань, трагічно загинув в березні 2023 року. 10 травня воїну мало виповнитися 29 років.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть у госпіталі польського добровольця, який воював за Україну і брав участь в обороні Авдіївки.

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