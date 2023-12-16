Зінченко відзначив день народження у компанії доньок: миле відео

Футболіст «Арсенала» та збірної України Олександр Зінченко, який відсвяткував гол за «канонірів» у компанії старшої дочки, поділився милим відео святкування свого 27-річчя у Лондоні.

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На кадрах один з лідерів «жовто-синіх» тримає на руках двох доньок — 4-місячну Лею та 2-річну Єву, загадуючи бажання і задуваючи свічки на торті з числом 27. Старша дівчинка допомогла татові задути вогонь, а ось молодша розсмішила своїм здивованим виразом обличчя. «Лея задула свічки наприкінці по-своєму», — написав Олександр Зінченко.

В свою чергу, дружина футболіста Влада Седан опублікувала в соцмережах сімейне фото. «З днем народження, Сашко. Ми з дівчатами тебе дуже любимо”, - написала вона.

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Привітав напередодні свого футболіста з днем народження і його клуб «Арсенал», розмістивши у соцмережах добірку яскравих моментів Олександра, зокрема гол-красень у ворота «Бернлі». "З днем народження, Зінні!", - написала пресслужба "Арсенала".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що сімейство Зінченків розчулило мережу знімками з новонародженою дочкою.

Фото Instagram

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