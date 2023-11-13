Зінченко відсвяткував супергол за «Арсенал» з донькою, котра підросла: милі фото

Футболіст лондонського «Арсенала» та збірної України Олександр Зінченко, який став у серпні вдруге батьком, перед від'їздом до розташування національної команди відзначив свій супергол в АПЛ у компанії 2-річної доньки Єви.

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Тато та донечка разом відвідали зоопарк, поділившись у Instagram милими фото. «Безцінні моменти», — написав Олександр.

Зазначимо, що Зінченко вже прибув до тренувального табору збірної України у польському Гданську перед вирішальним матчем за путівку на Євро-2024 проти команди Італії (20 листопада у німецькому Леверкузені).

«Буде великий матч. Звичайно, це гра всього нашого життя, — заявив Олександр Зінченко в інтерв'ю Evening Standard. — Особливо зараз, у найскладніший час Незалежності нашої країни. Дуже важливо принести позитивні новини для українського народу. Грати на Євро — велике досягнення, особливо зараз.

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Знаємо, що поки одягаємо футболку збірної України, безумовно, це момент усього нашого життя, яким пишаємося найбільше. Грати за збірну — мрія дитинства. Але особливо зараз, коли в нашій країні йде війна, ми чудово розуміємо, що кожен виграний матч, навіть товариський, може принести багато позитиву нашим землякам.

Чи важко грати, коли знаєш, що відбувається? Чи важко людям, які перебувають на передовій та віддають своє життя за нашу Незалежність, за наш народ? Який шлях складніший? Ось вам і відповідь".

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що сімейство Зінченків розчулило мережу знімками з новонародженою дочкою.

Фото ФК «Арсенал», Instagram

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