«Потрібно заарештувати за замах на вбивство»: Малиновський потрапив у немилість до фанів «Ювентуса» (відео)

Футболіст «Дженоа» та збірної України Руслан Малиновський, який перейшов у колишній клуб Андрія Шевченка з «Марселя», потрапив у скандал після матчу 15-го туру чемпіонату Італії з «Ювентусом» (1:1).

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На 90-й хвилині зустрічі в Генуї українець, який відіграв увесь поєдинок, у грубому підкаті атакував турецького легіонера «Старої Синьори» Йилдиза, за що отримав від арбітра жовту картку. Але фани «Юве» впевнені, що брудний прийом Малиновського заслуговував на вилучення з поля та тривалу дискваліфікацію.

«Найганебніше — не вилучити Малиновського за фол у стилі Лукаку», «Малиновський навіть мав сміливість протестувати», «Я радий, що хлопець не постраждав, цього гівнюка Малиновського треба заарештувати за замах на вбивство!», «Малиновського треба дискваліфікувати на місяць», — обурюються шанувальники туринського клубу.

Відеоогляд матчу «Дженоа» — «Ювентус» — 1:1

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Додамо, що після домашньої нічиєї з грандом «Дженоа» з 16 очками посідає у турнірній таблиці серії А 14-те місце з 20 команд, а сам Малиновський, який за роки у футболі заробив лише одну пряму червону картку (ще у футболці «Генка»), в 13 поєдинках сезону забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Руслана Малиновського у прямому ефірі обізвали росіянином.

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Фото ФК «Дженоа»

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