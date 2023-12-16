Не менше 6500 грн мінімальної пенсії та доплати: хто з українців має право на такі виплати

Перед підвищенням пенсій в новому році багато пенсіонерів звертаються в ПФУ з питанням, чи правильно їм нараховано пенсію, адже в розрахунку не вказано вікову надбавку.

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На прохання редакції профільного видання листа розглянув незалежний експерт Сергій Коробкін.

З листа до редакції він зробив припущення, що людина отримує пенсію по інвалідності ІІ групи відповідно до Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

«Судячи з усього, ви не є безпосереднім ліквідатором наслідків аварії на ЧАЕС, однак маєте статус потерпілого від Чорнобильської катастрофи 1 категорії. В такому випадку пенсія обчислюється незалежно від зарплати і наявного стажу у фіксованих розмірах. За таких обставин визначити її загальний розмір доволі легко — це лише справа техніки», — зазначає експерт.

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Скільки мають додати до пенсії?

Відповідно до зазначеного закону, в усіх випадках розмір пенсії по інвалідності ІІ групи, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання в результаті Чорнобильської катастрофи, не може бути нижчим, ніж 4800 гривень. Відповідні зміни до закону були внесені в 2021 році. Після інших додаткових змін в законодавстві цей розмір також проіндексували з 1 березня 2022 року на 14% і з 1 березня 2023 року ще на 19,7%. Отже, сьогодні мінімальний розмір пенсії по інвалідності ІІ групи для чорнобильців становить 6549,98 гривні (4800×1,14×1,197).

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При цьому загальний розмір пенсії складає 7895,56 гривні, в тому числі:

пенсія по інвалідності — 6549,98 гривні;

додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю внаслідок Чорнобильської катастрофи — 227,76 гривні;

пенсія за особливі заслуги перед Україною — 481,39 гривні;

підвищення дітям війни — 66,43 гривні;

компенсаційна виплата 80-річним — 570 гривень.

Також він звернув увагу, що надбавка за вік чоловікові вже встановлена. Враховуючи, що йому вже виповнився 81 рік, то до пенсії встановлена компенсація в розмірі 570 гривень.

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«Коли вам було 79 років, то до пенсії встановлювалася щомісячна компенсація в розмірі 456 гривень (що встановлюється особам у віці 75−79 років). Коли у серпні минулого року вам виповнилося 80 років, то замість цієї суми встановили доплату в розмірі 570 гривень. Тобто вікова надбавка фактично збільшилася на 114 гривень», — вказує експерт.

Нагадаємо, що з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум в Україні збільшиться з 2093 до 2361 грн (таким самим буде мінімальний розмір пенсії). В той же час максимальна пенсія збільшиться на 2,6 тис. грн., тобто становитиме 23 610 грн. Але підвищення відбудеться лише з 1 березня 2024 року разом із здійсненням щорічної індексації пенсій.

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