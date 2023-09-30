Масштабний перерахунок пенсій за новими правилами: наскільки реально зростуть виплати наступного року

В Україні в 2024-му проведуть перерахунок пенсій за новими правилами, використовуючи бальну систему. В той же час відсутність деяких даних визиває сумнів, наскільки реальним буде підвищення. Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

Видання відзначає, що востаннє масштабне осучаснення пенсій в Україні відбувалося 2017-го. Тоді, згадує колишній міністр соцполітики Андрій Рева, який і проводив осучаснення, у формулі розрахунку пенсій замість застарілої зарплати всім встановили на той момент сучасний показник зарплати 3764 грн (за законом враховується середня зарплата за три роки).

Це призвело до різкого підвищення пенсій у більшості українських пенсіонерів. Зараз замість осучаснення пенсій в Україні проводять щорічну індексацію. Її розмір рахують як сукупність від половини тогорічної інфляції та 50% від середнього за три роки зростання зарплат. На отриманий відсоток збільшують зарплату, яка врахована у формулі розрахунку пенсій.

Як за новими правилами «осучаснюватимуть» пенсії, у Кабміні не розповідають. Міністерка соцполітики анонсувала запровадження балів та пояснила: якщо пенсіонер отримував середню зарплату, то це 10 балів, а якщо більше — 11 балів.

В той же час ексміністр Рева вважає, що «у нас і зараз у формулі є коефіцієнт заробітної плати. Якщо зарплата дорівнює середній, це коефіцієнт 1, а якщо, наприклад, на 10% вища, то це коефіцієнт 1,1. Вони не знають дробу і будуть використовувати бали?».

Справді, у формулі розрахунку пенсій і зараз зважають на співвідношення власної зарплати до середньої. Однак замість бала використовують коефіцієнт. Якими будуть умови осучаснення пенсій, у Мінсоці не розкривають. А від пояснень про бальну систему більше інформації не стало.

Пенсії 2024-го, як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, підвищать до 6 тис. грн. Зазначимо, з червня 2022 року до червня 2023 року середня пенсія збільшилася на 874 грн.

«Такими темпами вже до кінця 2023-го середня пенсія становитиме лише 5496 грн. А за минулий рік зросте на 500 грн. Тобто підвищення буде менш відчутним після запровадження нового методу розрахунку, ніж до нововведень», — відзначає видання.

Нагадаємо, що у жовтні 2023 року перегляд та підвищення пенсійних виплат не планується, крім людей, яким протягом цього року виповниться 70, 75 та 80 років. Вони можуть розраховувати на вікову надбавку. Крім того, збільшаться суми допомоги українцям від міжнародних організацій.

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