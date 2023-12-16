Поліція відкрила провадження за статтею про умисне убивство: у Кропивницькому дівчина випала з вікна на 9-му поверсі

У Кропивницькому з вікна багатоповерхового будинку випала неповнолітня дівчина. Попередньо вона загинула на місці.

Про це «Суспільному» повідомила речниця поліції Кіровоградської області Віталіна Бевзенко.

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Згідно х її інформацією, поліція отримала повідомлення про інцидент о 23:10 15 грудня.

Трагедія сталася на вулиці Полтавській, загибла випала з дев'ятого поверху.

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Фото з соцмереж

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне убивство» і зараз досліджують обставини трагічної події. Чи залишила загибла передсмертне послання, не повідомляється.

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Нагадаємо, що на початку листопада на Дніпропетровщині сталася подібна трагедія, але там школярка дивом залишилася живою. Дівчина залишила рідним записку і назвала причинами свого кроку… погані оцінки у школі та небажання засмучувати батьків.

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