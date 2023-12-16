Левам — Туз мечів, а Стрільцям — Зірка: гороскоп за картами Таро на тиждень з 18 по 24 грудня

До Різдва та Нового року залишилось зовсім мало часу, і поки українці зайняти клопотами про те, як прикрасити ялинку, щоб зазвати у дім щастя та багатство, професійні тарологи нагадують, що друга половина грудня обіцяє також і безліч нових можливостей.

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Про це говорить розклад на картах Таро, який тарологи зробили на тиждень із 18 по 24 грудня 2023 року включно, пише «Телеграф».

Овен — П’ятірка жезлів



Ще одна назва цієї карти — Владика боротьби, і вона попереджає, що найближчим часом Вам доведеться постояти за себе, поборотися. Конфлікт може статися у будь-якій сфері життя: у сім’ї, на роботі, навіть із самим собою. Якщо постараєтеся, то доведете свою правоту і обернете ситуацію на краще.

Телець — перевернута Вісімка пентаклів

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Можливо, Ви тривалий час працювали на певній ниві, але раптом зазнали розчарування у справі. Талант та майстерність залишаються при Вас, але немає бажання більше рухатися далі. Пропрацюйте внутрішні суперечності, інакше можете проґавити хороші можливості.

Близнюки — перевернута П’ятірка кубків

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Друга назва цієї карти «Владика нестачі в насолодах», і у звичайному положенні вона негативна, однак у перевернутому вигляді несе нові надії. Все налагодиться, і до Вас повернеться втрачена впевненість у собі. Також може з’явитися хтось із минулого, але повернення це буде позитивним.

Рак — Закохані

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Скоро Вам може знадобитися прийняти рішення, — зробіть це без вагань. Ваше серце, розум та інтуїція будуть у гармонії та підкажуть Вам правильну відповідь, щоб вирішити все на краще.

Лев — Туз мечів

Це карта тріумфу та перемоги. Вона обіцяє процвітання, особливо тим, хто працює мізками, а не м’язами. Найближчим часом Ви прийматимете правильні рішення, які допоможуть наблизитися до успіху.

Діва — перевернута Імператриця

Найближчим часом у Вашому житті може настати якийсь застій, виникнути гнів, жадібність, депресивний настрій та ревнощі. Це може вплинути на Ваші стосунки з близькими, тому бережіть їх.

Терези — Паж кубків

Ця карта обіцяє нові емоції та враження. Можливо, у Вас буде приємна зустріч чи надійдуть хороші новини. Не соромтеся пробувати нове, бути романтичним і ризикованим, — успіх на Вашому боці.

Скорпіон — Четвірка пентаклів

Друга назва карти — Владика земної влади. Вона вказує, що Ви зможете зробити крок до матеріального благополуччя та стабільності, якщо ретельно продумуватимете кожен крок.

Стрілець — Зірка

Найближчим часом як ніколи легко буде реалізувати Ваші мрії та таланти. Ви будете «в ресурсі» для самореалізації. Навіть якщо ніколи раніше не пробували, займіться медитацією. Це може допомогти Вам відкрити внутрішні таланти або знайти вихід із складної ситуації.

Козоріг — перевернута Сімка кубків

У прямому положенні карта вказує, що життя запитувача проходить в ілюзіях, у нього немає рішучості зробити важливий вибір, через що він застряг на роздоріжжі і може будь-якої миті зробити помилку. Але цього разу вона випала перевернутою, і сенс передбачення змінюється, — з безлічі варіантів Ви виберете вірний, який допоможе Вам досягти поставлених цілей.

Водолій — Шістка жезлів

Ще ця карта називається Владикою тріумфу, і вона обіцяє успіх, грошові надходження, позитивний результат роботи, виграш.

Риби — перевернута Королева кубків

Ця карта вказує на те, що найближчий тиждень у Вас може ознаменуватися поганим настроєм і депресивним станом, буде схильність відмовитися від проблем і миру в цілому шляхом відходу в світ ілюзорний сп’яніння або телебачення. «Заземліться», робіть щось руками і намагайтеся не заглиблюватись у погані думки.

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