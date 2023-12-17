Ракам треба уникати авантюр, а Козерогам варто пройтися магазинами: гороскоп на 17 грудня 2023 року

У ці вихідні, за прогнозами астрологів, приємні сюрпризи очікують на п`ятьох представників зодіакального кола. Неділю, 17 грудня, вважають днем, коли треба діяти вкрай обережно. Це час кардинальних змін, всі свої кроки необхідно ретельно обмірковувати. Адже зроблене поспіхом не дозволить досягти бажаної мети. Сьогодня краще утриматися від ухвалення важливих рішень, а також варто тримати емоції під контролем, особливо, якщо ви на когось образилися і не проти зробити щось неприємне у відповідь. Будьте впевнені — зло може повернутися до вас, як бумеранг.

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Овен

Сьогодні доведеться долати проблеми, що раптово виникають, зберігати спокій і конструктивний підхід до роботи. Важливу роль цього дня відіграють дрібні справи, звертайте на них більше уваги. Не тисніть на опонента в суперечці, проявляйте гнучкість: так ви досягнете більшого, інформує Ukr.Media.

Телець

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Рухайтеся у своєму темпі, не намагайтеся форсувати події. Тельцям потрібно ретельно планувати свої дії, обговорювати їх із колегами та рідними. Більше спілкуйтеся, заводьте потрібних знайомих: це допоможе в досягненні поставлених цілей. 17 грудня корисно прибрати у квартирі, викинути мотлох.

Близнюки

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Імпровізувати сьогодні вам буде складно. Зірки рекомендують ретельно готуватися до ділових зустрічей, продумувати свою промову, якщо доведеться вести дискусію. Постарайтеся ставитися до того, що відбувається, реалістично, не будуйте повітряних замків. Активна позиція допоможе швидше домогтися бажаного.

Рак

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Уникайте будь-яких авантюр і ризикованих справ, навіть якщо вони будуть запропоновані близькими друзями. Сьогодні Ракам потрібно проявляти обережність, чим би вони не займалися. Інакше доведеться відповідати за сумні наслідки цієї витівки і вирішувати проблеми інших людей.

Лев

Деякі сфери вашого життя потребують підвищеної уваги. Розставте пріоритети в сьогоднішньому графіку і наведіть порядок. Гороскоп радить Левам 17 грудня вибирати перспективні справи, які в найближчому майбутньому принесуть дохід або професійний успіх.

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Діва

На першому місці сьогодні у Дів будуть фінансові питання. Довіряйте своїй інтуїції під час ухвалення важливих рішень, вона підкаже правильну відповідь. Постарайтеся відволікатися від напруженої роботи, робити перерви і перемикати увагу, тоді ви надовго збережете високу працездатність.

Терези

Перша половина дня буде у Терезів повільна і розслаблена Їм складно зібратися і зосередитися на роботі. За можливості призначайте всі важливі зустрічі та справи на післяобідній час, коли ваша енергія буде на високому рівні. Краще приділити час завершенню старих проєктів.

Скорпіон

Цього дня у Скорпіонів велика ймовірність серйозної помилки. Тому дійте не поспішаючи, прораховуйте свої кроки і перевіряйте зроблену роботу. Не починайте з'ясовувати стосунки: зірки впевнені, що це швидко призведе до конфлікту. Прислухайтеся до розмов, ви можете почути щось важливе.

Стрілець

Готуйтеся до складного дня. На вас наваляться проблеми і неприємності, тому вірте у свої сили і налаштовуйтеся на позитив. Не кидайте справу, якщо вона не виходить з першого разу. Ваші наполегливість і завзятість будуть винагороджені. Записуйте вдалі ідеї, які прийдуть до вас у голову 17 грудня.

Козерог

Вдалий і продуктивний день для Козерогів. Ви знаєте, як досягти бажаного і сміливо йдете до своїх цілей. Є шанс виконати своє бажання і вирішити якесь старе і неприємне питання. Використовуйте в роботі не тільки свій, а й чужий досвід. Похід по магазинах принесе позитивні емоції.

Водолій

Не проходьте повз тих, хто потребує вашої допомоги й підтримки. День напружений: намагайтеся спокійніше ставитися до того, що відбувається, не нервувати і не засмучуватися від невдач. Такий стан допоможе Водоліям швидше вирішувати конфлікти. Відмовтеся від нових знайомств.

Риби

Проблеми сьогодні виникатимуть навіть у тих справах, які вам добре знайомі. Налаштовуйтеся на плідну роботу і вірте у свої сили. У неприємних ситуаціях використовуйте почуття гумору, знижуйте рівень напруженості в розмовах. Так вам вдасться уникнути конфлікту і вирішити питання.

Раніше астрологи називали чотири знаки зодіаку, на яких у новорічну ніч очікує романтичний сюрприз.

Фото Pixabay

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