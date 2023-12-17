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Події

Чотири людини, у тому числі троє військових, загинули у страшній автокатастрофі на Львівщині (фото, відео)

9:09 17 грудня 2023
ДТП

На Львівщині сталося чергова смертельна ДТП за участи військових: на трасі Київ-Чоп у селі Сможе Стрийського району зіткнулися фура та легковик Ford Focus на військових номерах.

Як повідомляє ZAXID.NET, загинули четверо людей, які їхали в легковику. Загиблими виявилися полковник, підполковник та солдат Державної спеціальної служби транспорту. Також загинула цивільна жінка. За попередніми даними, аварія сталася під час здійснення легковиком обгону.

Водій та пасажири легковика отримали травми несумісні з життям та померли ще до приїзду медиків «швидкої». Водій фури отримав гостру реакцію на стрес, йому надали медичну допомогу, від госпіталізації він відмовився.

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В Державній спеціальній службі транспорту назвали імена загиблих співробітників. Це заступник голови адміністрації Держспецтранслужби полковник Жигунов Віктор Михайлович, підполковник Кравець Василь Вікторович, солдат Сологуб Дмитро Григорович та громадянка Дубровська Наталія Іванівна.

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Нагадаємо, що на Полтавщині автівка з військовими в`їхала у блокпост — постраждали четверо бійців.

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Фото — скріншот

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