У лікарні помер один із постраждалих внаслідок підриву сільради на Закарпатті (фото)

Після підриву кількох гранат в приміщенні Керецьківської сільської ради у Закарпатті, коли постраждали 26 місцевих депутатів, один із поранених помер у лікарні.

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Як повідомляє журналіст Віталій Глагола, йдеться про 55-річного депутата Пряділя Віктора Павловича із села Березники. Раніше йому ампутували ногу, чоловік знаходився в реанімації у важкому стані.

Нагадаємо, що у лікарні опинився й сам підривник — місцевий депутат перебуває під наглядом медиків і правоохоронців, згодом йому мають обрати запобіжний захід. Його дії слідчі СБУ кваліфікують як терористичний акт, який призвів до тяжких наслідків.

У МВС повідомляли, що депутат, який кинув три гранати, залишив вдома записку, в якій писав про те, що збирається зробити.

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Фото зі сторінки Віталія Глаголи

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