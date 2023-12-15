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Депутат, який підірвав сільраду на Закарпатті, зробив зізнання

20:09 15 грудня 2023
Вибух гранати на Закарпатті

Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті 15 грудня, залишив записку. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, повідомляє Суспільне.

«Депутат залишив записку у себе вдома, її вивчає слідство. Там написано, що він готував такий акт. 26 людей з важкими пораненнями», — сказав Ігор Клименко.

Нагадаємо, що 15 грудня в селі Керецькі, під час сесії сільради, депутат з «Слуги народу» Сергій Батрин підірвав гранати. Нацполіція повідомляє про 26 поранених через вибух гранати на Закарпатті, шестеро з них — у тяжкому стані.

Пізніше у Закарпатському територіальному центрі екстреної медичної допомоги повідомили, що у лікарнях наразі перебувають 24 поранених. Більшість перебувають у Сваляві, одна людина — у Мукачеві з важким осколковим пораненням.

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Як писали «ФАКТИ», слідчі кваліфікували подію як незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Крім того, Служба безпеки України розслідуватиме подію як терористичний акт.

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