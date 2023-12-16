Вибух гранат у сільраді: винуватцю оголосили про підозру

Депутат Керецьківської сільської ради у Закарпатській області, який підірвав гранати в сільраді 15 грудня, отримав підозру у скоєнні теракту. Його дії слідчі СБУ кваліфікують як терористичний акт, який призвів до тяжких наслідків.

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«Підривнику, який є місцевим депутатом, повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт)», — йдеться у повідомленні СБУ.

Депутат нині перебуває у лікарні під наглядом медиків і правоохоронців, і згодом йому мають обрати запобіжний захід.

Нагадаємо, що в ході обшуків за місцем проживання фігуранта було виявлено «передсмертну записку», зміст якої наразі вивчається. Досудове розслідування триває, з’ясовуються всі обставини злочину, а також мотиви підривника.

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Нагадаємо, 15 грудня в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав три гранати прямо під час засідання сесії. Внаслідок вибухів постраждали 23 людини (включно із підозрюваним). Відомо, що перед вибухом на сесії обговорювали призначення та визначення умов оплати праці голови Керецьківської територіальної громади на 2024 рік.

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