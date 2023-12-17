Завірюха в Карпатах та +12 в Одесі: яку погоду обіцяють синоптики українцям на тижні 18 — 24 грудня

Волога погода з періодичним снігом, яка встановилася в Україні останніми днями, наступного тижня, з 18 по 24 грудня, зміниться відлигою зі значеннями температури вище 0 °C та невеликими опадами переважно у вигляді дощу.

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Як прогнозує метеоролог Ігор Кібальчич, сніговий покрив суттєво зменшиться, місцями окрім північних областей та Карпатського регіону зійде повністю.

У понеділок, 18 грудня, на більшій частині території країни пройдуть опади переважно у вигляді мокрого снігу та дощу. На дорогах, окрім південної половини місцями ожеледиця. Вітер західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі −1…+4 °С, вдень +2…+8 °С. У Карпатах вночі −1…−6 °С, вдень −2…+3 °С; на Одещині вдень місцями до +11 °С.

У вівторок, 19 грудня, у більшості областей крім західного регіону пройде невеликий дощ та мряка. Подекуди можливі тумани. Вітер західний / південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 °С, вдень +3…+8 °С, на Одещині до +11°С. У Карпатах протягом доби 0…-5 °С.

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У середу, 20 грудня, переважно без опадів, лише вночі у північних областях пройде невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі −1…+4 °С, вдень +3…+8 °С, у Криму та Одеській області до +11 °С. У Карпатах впродовж доби 0…-5 °С.

У четвер, 21 грудня, вночі без істотних опадів, вранці та вдень у західних, центральних та східних областях очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Подекуди тумани. Вітер південний із переходом на західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі 0…+5 °С, вдень +3…+8 °С, у Криму до +11 °С.

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У п'ятницю, 22 грудня, вночі у західній частині, вдень також у північних та центральних областях пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі −3…+2 °С, вдень +2…+7 °С. У Карпатах сильний сніг, хуртовина і температура −1…−6 °С.

У суботу, 23 грудня, в Україні, окрім південних областей, пройде невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер західний, 7 — 12 м/с, місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 °С, вдень +4…+9 °С, на півдні до +11 °С.

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У неділю, 24 грудня, у північних та західних областях пройде дощ, місцями з мокрим снігом. На решті території країни без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с, пориви, 17 — 22 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °С, вдень +5…+10 °С, у Криму та на Одещині до +12 °С.

Тим часом в Укргідрометцентрі повідомляють, що до 18 грудня на рiчках суббасейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) зберігатиметься поступове пiдвищення рiвнiв води на 0,1−0,5 м над поточними вiдмiтками, мiсцями можливий вихiд води на заплаву (I рiвень небезпеки — жовтий), а на правих притоках Прип'ятi — на 0,1−0,3 м над рiвнями, зафіксованими станом 15 грудня, з поступовим руйнуванням льдового покриву. Можливий вихід води на окремі ділянки заплав річок у Волинській області: Прип'ять — пост Річиця (Ковельський район) та Стохід — пост Любешів (Камінь-Каширський район) (I рiвень небезпеки — жовтий).

Раніше завідувачка відділом прикладної метеорології та кліматології Укргідрометцентру Віра Балабух зазначала, що грудень очікується за прогнозом досить теплим, а найнижчі температури ймовірно спостерігатимуться у другій половині січня та лютому.

Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту

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