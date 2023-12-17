У Франції помер знаменитий кінорежисер Отар Іоселіані

У Франції помер відомий грузинський та французький кінорежисер Отар Іоселіані. Про це повідомив журналіст Юрій Рост. Режисерові було 89 років.

Отар Іоселіані народився у Тбілісі у 1934 році. Навчався у Москві, кіно почав знімати у 1960-ті роки. Вже перший його повнометражний фільм «Листопад» на фестивалі в Каннах отримав приз ФІПРЕССІ.

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Серед найбільш відомих фільмів Іоселіані — зняті ще в СРСР «Жив співочий дрозд» і «Пастораль», а також зняті у Франції «Фаворити місяця», «Полювання на метеликів» та «Прощавай, будинок рідний» («Істина у вині»).

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У Франції режисер жив та працював з початку 1980-х років. Він знімав також документальні фільми, зокрема «Грузія одна» (1994). Режисер був призером низки кінофестивалів, володаром «Срібного ведмедя» Берлінського кінофестивалю за найкращу режисуру. У 2019 році був удостоєний російської премії «Ніка» у номінації «Честь та гідність».

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Режисер нерідко виступав із критикою російської влади, зокрема у зв'язку з війнами у Чечні та проти Грузії у 2008 році. За оцінкою режисера, у війні з Грузією російські солдати проявили себе як «мародери та ґвалтівники». 2022 року режисер різко засудив російське вторгнення в Україну, назвавши, зокрема, володимира путіна «вбивцею» і порівнявши його з Гітлером.

Як писали «ФАКТИ», у лютому помер кінорежисер Вадим Абдрашитов, автор фільму «Плюмбум, або Небезпечна гра», а в серпні помер видатний радянський режисер Гліб Панфілов.

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