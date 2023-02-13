Помер кінорежисер Вадим Абдрашитов, автор фільму «Плюмбум, або Небезпечна гра»

У неділю, 12 лютого, Спілка кінематографістів росії повідомила про смерть відомого кінорежисера Вадима Абдрашитова. Він помер у віці 78 років від онкологічного захворювання.

Вадим Абдрашитов народився 19 січня 1945 року у Харкові. У 1959 році вступив до залізничного технікуму в Алма-Аті. Після його закінчення вирушив до Москви, де вступив до Московського фізико-технічного інституту. У Московському хіміко-технологічному інституті ім. Менделєєва захистив дисертацію. Працював кілька років на заводі.

І лише 1970 року Абдрашитов вступив на режисерський факультет ВДІКу. Його першим учителем був Михайло Ромм. Після його смерті Вадим перейшов до майстерні Льва Куліджанова.

Талановитого студента помітив Юлій Райзман. Він покликав Абдрашитова працювати на «Мосфільм», коли Вадим ще не мав диплома про закінчення ВДІКу.

Райзман керував творчим об’єднанням «Товариш». Там Абдрашитов познайомився зі сценаристом Олександром Міндадзе. Разом вони зняли 11 художніх фільмів, зокрема культові радянські стрічки «Поворот» з Олегом Янковським та Іриною Купченко, «Полювання на лисів» з Володимиром Гостюхіним, «Зупинився поїзд», «Парад планет» та «Слуга» з Олегом Борисовим.

Фільм «Плюмбум, або Небезпечна гра» став переможцем Венеціанського кінофестивалю у 1987 році.

Останній фільм Абдрашитова та Міндадзе «Магнітні бурі» вийшов 2003 року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть знаменитого грузинського актора та співака Вахтанга Кікабідзе.

202

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram