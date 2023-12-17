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Спорт

У родині футболіста «Оболоні» Приймака трапилося лихо з його 3-річною донькою

16:04 17 грудня 2023
Владислав Приймак з дружиною та донькою

Футболіст київської «Оболоні», яка сенсаційно вибила з Кубка України «Динамо», 27-річний Владислав Приймак та його дружина Христина потребують допомоги. У їхньої 3-річної доньки Марти лікарі виявили пухлину в голові. Дівчинці просто зараз потрібне дороге лікування та термінова складна операція за кордоном, повідомляє Telegram-канал столичного клубу.

Футбольний клуб «Оболонь» просить усю футбольну спільноту приєднатися та допомогти родині Приймака. Номери банківських карток Владислава — 5 355 082 011 932 132 та 4 847 730 100 213 298.

Зазначимо, що вихованець футбольних шкіл «Прикарпаття» та «Динамо» 27-річний опорний півзахисник Владислав Приймак за роки кар'єри, окрім «пивоварів», встиг пограти за «Прикарпаття», «Верес», «Львів», «Волинь» і «Карпати». Цього сезону УПЛ футболіст провів за «Оболонь» 14 матчів.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст-мільйонер пошкодував тисячу євро на допомогу своїй хворій дочці.

Фото із соцмереж

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