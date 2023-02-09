Футболіст-мільйонер пошкодував тисячу євро на допомогу своїй хворій доньці

Ексворотар «Барселони» та «Валенсії» Яспер Сіллессен покинув сім'ю та пошкодував 1200 євро на оплату медичних витрат для новонародженої доньки, повідомляє Marca.

Колишня дружина голкіпера, спортивна журналістка Марія Моран, подала на екскоханого до суду з вимогою виконати батьківські обов'язки та виплатити суму на медичні витрати після народження дитини (до речі, статки Сіллессена оцінюються приблизно в 40 млн євро).

Адвокат позивача Тереза Буєс розкрила подробиці справи. За її словами, Яспер Сіллессен покинув дочку у лікарні, бо не захотів платити 1200 євро за її госпіталізацію. Витрати на лікування дитини довелося взяти на себе майже 90-річному дідусеві Марії, який ніколи навіть не мав кредитної картки. Зазначається, що дитина бронзового призера ЧС-2014 страждає на «хворобу, яка вимагає дуже особливого догляду».

Як повідомляє видання, 33-річний Сіллессен, котрий виступає на батьківщині за «Неймеген», розлучився з дружиною того ж дня, коли дізнався про її вагітність. Більше того, він одразу завантажив фото з новою пасією у соцмережах.

Колишня дружина воротаря Марія Моран

До речі, нещодавно у Марії трапилося ще одне лихо. Напередодні госпіталізації доньки у її грудях виявили пухлини. Вона не зверталася до лікаря доти, доки дитину не виписали з лікарні, а потім пройшла дві біопсії протягом місяця.

Нагадаємо, що Яспер Сіллессен двічі перемагав з «Барселоною» у чемпіонаті та Кубку Іспанії, а також вигравав Суперкубок країни. У воротарському светрі «Аякса» він триразовий чемпіон Нідерландів та володар національного Суперкубка. У складі збірної країни в його активі 63 матчі та 59 пропущених м'ячів. До речі, Сіллессен «прославився» тим, що відбив перший пенальті у своїй професіональній кар'єрі лише з 27 спроби (у товариському матчі Нідерланди — Уельс 2015-го).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чесний таксист повернув знаменитому футболісту-мільйонеру гаманець і влетів на гроші .

Фото Marca

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