«Панічна реакція»: у ГУР підтвердили атаку на опорний пункт росіян у Тєрєбрєні на бєлгородщині

Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтверджує факт бойових зіткнень поблизу населеного пункту Тєрєбрєно бєлгородської області. Атаку на російських військових здійснили противники кремлівського режиму. Про це йдеться у повідомленні відомства.

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«Внаслідок атаки, яку здійснили противники кремлівського режиму на бєлгородщині, знищено взводний опорний пункт російських військ. Несподіваний напад на позиції підрозділів армії терористичної росії викликав панічну реакцію серед особового складу місцевого гарнізону. Так, за наказом тамтешніх командирів російських військ був відкритий хаотичний артилерійський вогонь по навколишніх селах», — йдеться у повідомленні.

Деякі ЗМІ зазначають, що це чергова акція бійців «Російського добровольчого корпусу».

Губернатор бєлгородської області рф в’ячеслав гладков повідомив, що на виїзді з села Тєрєбрєно триває «стрілковий бій між ЗСУ та російськими військовими». Про це він написав у Telegram.

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«Під обстрілом ЗСУ перебуває село Тєрєбрєно Красноярузького району. За попередньою інформацією, на кордоні села йде стрілецький бій із противником», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», в червні російські добровольці, що протистоять кремлівському режиму, увійшли у передмістя шебекіна бєлгородської області.

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