Декілька приватних будинків зруйновано внаслідок падіння збитого безпілотника під Одесою (фото)

У ніч проти 17 грудня російскі окупаційні війська в черговий атакували Україну дронами та ракетами: крилатою ракетою «Іскандер-К», керованою авіаційною ракетою Х-59 (райони пусків — Крим та окупована Херсонщина), а також 20-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» з районів Приморсько-Ахтарськ (рф) та Чауда (Крим).

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За даними командування Повітряними Силами ЗСУ, 20 «шахедів» та авіаційна ракета Х-59 були знищені, крилата ракета «Іскандер-К» не досягла своєї цілі. Повітряні цілі знищено у межах Одеської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей.

В Силах оборони півдня України уточнюють, що південні регіони знаходилися під ворожою атакою протягом 5 годин — було збито 16 дронів-камікадзе, що прямували з тимчасово окупованого півострова: 7 — на Херсонщині, 9 — на Одещині.

Під час бойової роботи один з обстріляних дронів впав на приватний житловий будинок в Одеському районі і вибухнув.

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Фото Сил оборони півдня

Фото Сил оборони півдня

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Вибуховою хвилею пошкоджено будинки навколо. Виникла масштабна пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. На місці виявлено тіло загиблого чоловіка.

Фото Сил оборони півдня

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Фото зі сторінки О.Кіпера

За інформацією очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, також горіло складське приміщення приватної спортивної установи.

Фото зі сторінки О.Кіпера

Як зазначають в Генштабі ЗСУ, за добу, що минула, окупанти атакували Україну, застосувавши 34 БпЛА типу «Shahed-136/131». Силами та засобами протиповітряної оборони усі ударні БпЛА знищено. Загалом протягом доби ворог завдав 4 ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема, на Херсонщині.

На фронті зафіксовано 89 бойових зіткнень:

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 14 атак ворога біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку наші оборонці відбили 6 атак окупантів в районі Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 12 атак противника поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони успішно відбили 17 атак ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 атак в районах Невельського та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші воїни продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут успішно відбито 12 атак.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 2 засоби протиповітряної оборони, 13 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів противника.

ЗСУ знищили ще 1250 окупантів та десятки одиниць ворожої техніки.

Фото Генштаба

Нагадаємо, що німецьке видання Welt писало про збір ресурсів Україною для нових операцій у 2024 році. Адже багато одиниць броньованої техніки, яку Україні обіцяли надати партнери, ще не були використані чи не доїхали до нашої країни. У якості приклада наводилися танки Leopard 1 — з обіцяних 200 танків старішої версії Україна отримала лише 30 одиниць. А експерт з безпеки та політичний радник Ніко Ланге, з яким спілкувалися журналісти, вважає, що Україна робить ставку на виснаження ворога.

Фото Сил оборони півдня України

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