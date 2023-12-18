Вражаючі успіхи ЗСУ: за добу знищено більше тисячі окупантів, 44 танки і 60 бронемашин загарбників

Протягом доби, що минула, ворог завдав 2 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. А вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 5 БпЛА типу «Shahed-136/131». Силами та засобами протиповітряної оборони всі ударні БпЛА було знищено.

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За даними Генштаба ЗСУ, на фронті зафіксовано 64 бойових зіткнень:

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 8 атак ворога біля Макіївки Луганської області та східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 5 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, відбито 16 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, та ще 11 — південніше Тоненького, Невельського та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де відбито 4 атаки.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 4 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку наші воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах ворога.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 2 зенітно-ракетним комплексам противника. Підрозділами ракетних військ уражено 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійський засіб та склад боєприпасів противника.

У мережу виклали відео успішних дій українських захисників, які нищать ворожу техніку.

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За добу підрозділи Сил оборони ліквідували понад тисячу окупантів та значну кількість техніки противника.

Фото Генштабу ЗСУ

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В цю статистику не потрапив ворожий літак Су-25 — адже він був збитий російською ППО, про що повідомляв командувач ПС ЗСУ Микола Олещук: «Можу впевнено сказати, що не українська ППО збила російський штурмовик Су-25! Це чіткі та злагоджені дії російських зенітників, за що їм велике спасибі від усього українського народу! Так тримати!»

Нагадаємо, що напередодні Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило знищення російського взводного опорного пункту в Білгородській області рф, який атакували противники кремлівського режиму.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

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